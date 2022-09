112-nieuws: Schuurtjes branden af • auto vliegt uit de bocht

17.30

Op de Westerhagelaan in Breda is een auto uit de bocht gevlogen en tegen een lantaarnpaal gebotst. De bestuurder is door het ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto liep flinke schade op en is door een berger weggesleept. Bij het ongeluk was geen ander verkeer betrokken.

15.30 – Onderzoek naar oorzaak brand in Best kan dagen of weken duren

Het onderzoek naar de oorzaak van de bosbrand in Best kan nog dagen of weken duren. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek beslist het Openbaar Ministerie of er vervolging gaat plaatsvinden.

De gemeente Best laat weten dat burgemeester Hans Ubachs naar aanleiding van de brand een gesprek heeft gehad met beide scoutingclubs. Ubachs heeft beide clubs aangesproken op het onverantwoordelijke gedrag met het droge weer. Zodra de oorzaak bekend is zal de gemeente stappen gaan ondernemen tegen de veroorzaker van de brand. Verder laat de gemeente weten dat boa’s de brandlocatie meenemen bij hun dagelijkse controles.