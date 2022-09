Man verstopte misdaadmiljoenen in bigshoppers en moet jarenlang de bak in

Het was de grootste opslagplaats van misdaadgeld die ooit is gevonden in ons land. Het zat in een appartement in de binnenstad van Eindhoven. 12,5 miljoen euro lag er verborgen. En er heeft veel meer gelegen. Zakaria S. (36) uit Veghel was de grote man achter het geldpakhuis. De rechtbank vindt dat hij zich schuldig maakte aan witwassen en bepaalde dat hij zeven jaar de gevangenis in moet.

Specialisten van de landelijke eenheid van de politie kwamen de opslagplaats op het spoor tijdens het kraken van Encrochat. Dat was een versleutelde chatdienst die vooral door Nederlandse criminelen werd gebruikt.

Rechercheurs ontdekten dat mensen uit de onderwereld iets uitspookten in een appartement aan de Paradijslaan in Eindhoven. Op 1 mei 2020 vielen ze binnen. Er zat een man binnen die vroeger in Veghel had gewoond maar nu nergens meer stond ingeschreven. Hij at en sliep in het appartement, zo veel was duidelijk.

Briefjes van 5 en van 500

Toen de agenten het pand doorzochten, stuitten ze op een verborgen ruimte met daarachter zo'n vijftien doodgewone bigshoppers van Albert Heijn, Zeeman en Action. Maar de inhoud was ongewoon. De tassen zaten volgestouwd met bankbiljetten: briefjes van 5 maar ook van 500 euro. Het bankpapier woog bij elkaar 255 kilo.

De bewaker had een mobieltje dat makkelijk te openen was. De toegangscode was namelijk zijn geboortedatum. In die gsm vonden agenten allerlei berichtjes van anonieme personen met namen als en Delta, Cookiemonster en Gongonza. In totaal werden vijf 'cryptonamen' gevonden.

Pakhuis van Oom Dagobert

De bewaker die in het appartement 'woonde' kwam voor de rechtbank en kreeg 3,5 jaar celstraf. De rechtbankvoorzitter noemde het appartement Het Pakhuis van Oom Dagobert.

De politie speurde verder en ontdekte wie Gongonza was. Een man die oorspronkelijk ook uit Veghel kwam: Zakaria S. Dat was een bekende van de politie, hij had een strafblad voor drugshandel. De Veghelaar bleek afwisselend in Malaga (Spanje) en Marokko te wonen. Hij werd opgepakt en berecht in Nederland. In juli eiste het OM voor de rechtbank in Rotterdam zeven jaar cel en 50.000 euro boete tegen hem.

Zijn boekhouding in de cryptotelefoons wees uit dat er eerder mogelijk nog veel meer geld lag verborgen, misschien wel 32 miljoen euro.

De rechtbank oordeelde dat S. een 'cruciale en coördinerende rol' had.

Eigenaren

De politie is nog steeds bezig met het onderzoek naar deze geldopslagplaats. Zeker twee andere verdachten zijn opgespoord en genoemd tijdens het proces. Ze worden mogelijk nog strafrechtelijk vervolgd. Maar het lijkt er op dat er meer mensen in beeld zijn. Het OM zegt nog koeriers op het oog te hebben, een 'stashbouwer' en ook nog een vastgoedman.

Het is tot op heden onduidelijk gebleven waar het geld precies vandaan kwam. Was het winst uit de internationele cocaïnesmokkel, waar het OM aan denkt of de Brabantse pillenwereld? De eigenaren van het kapitaal zijn tot op heden onbekend gebleven.