Boeteregen in Tilburgse straat houdt aan: teller op 1,6 miljoen euro

In iets meer dan een jaar tijd zijn er in de Nieuwlandstraat in Tilburg ruim tienduizend bekeuringen uitgedeeld vanwege een inrijverbod. De verkeerscamera die iets voorbij de zijstraat met de Korte Tuinstraat hangt, leverde de staatskas al meer dan 1,6 miljoen euro op.

Om het Dwaalgebied in het centrum van Tilburg autoluw te maken, stelde de gemeente vorig jaar juni een inrijverbod in. Het laatste stuk van de Nieuwlandstraat, ook wel Radiopleintje genoemd, is alleen tussen zes uur en elf uur 's ochtends of met een ontheffing toegankelijk. De eerste maand konden automobilisten nog wennen aan het inrijverbod, maar vanaf juli werden er boetes uitgedeeld. Veel automobilisten vonden het inrijverbod onduidelijk aangegeven. In twee maanden tijd werden ongeveer vierduizend boetes uitgeschreven. De gemeente besloot de verkeerssituatie aan te passen. De bestrating werd veranderd en ook de verkeersborden. Afname

Er volgde inderdaad een forse afname van het aantal bekeuringen dat werd uitgeschreven voor automobilisten die het inrijverbod negeerden. Maar nu, ruim een jaar later, krijgen nog altijd elke maand honderden bestuurders een bon van 159 euro op de deurmat.

Enkele maanden hebben opvallende cijfers, maar die zijn volgens de gemeente Tilburg goed te verklaren. Zo was er in januari en februari een technische storing aan de camera die de kentekens scant. Daardoor zijn er tijdelijk geen boetes uitgedeeld. Ook in juli dit jaar werden flink minder bekeuringen geschreven. De gemeente heeft toen de camera uitgezet vanwege de Tilburgse Kermis. Anderhalf miljoen

De camera bij het Radiopleintje bleek het afgelopen jaar een goudmijn. Sinds de invoering van het inrijverbod werd al ruim 1,6 miljoen euro bij elkaar gefotografeerd. De eerste maanden dat de camera aan stond, werden er tonnen aan boetes uitgeschreven. In augustus 2021 werd via de camera bijna 3,5 ton opgehaald en zelfs in juli dit jaar, toen de camera dagen uitstond vanwege de Tilburgse Kermis, werd er nog altijd 40.000 euro bij elkaar gefotografeerd. Het geld gaat overigens naar de staatskas, niet naar de gemeente Tilburg. Rechtszaak

Veel beboete automobilisten zijn het niet eens met hun bekeuring. 337 van hen tekenden beroep aan bij het Openbaar Ministerie, omdat ze de verkeerssituatie te onduidelijk vinden. Dat de gemeente Tilburg tussentijds de verkeersborden en bestrating aanpaste, maakte hun bezwaar sterker, zo stelt Jeroen Jaspers van de Rechtswinkel in Tilburg. Toch werd op acht bezwaren na, alles afgewezen door justitie. De bezwaren worden nu aan de kantonrechter voorgelegd. "Ik hoop dat daar wel alle bezwaren in een keer behandeld worden en niet afzonderlijk zoals bij het Openbaar Ministerie. Dat scheelt het kantongerecht en ons veel tijd", legt Jaspers uit. Hij verwacht dat de zaak niet voor november bij de rechter komt. "Maar het kan zomaar nog tot april of mei volgend jaar duren." Verkeerd bord

Hoewel de gemeente Tilburg aanpassingen heeft doorgevoerd, vindt Jaspers dat automobilisten die vanuit de Korte Tuinstraat richting de Nieuwlandstraat rijden, nog steeds 'in de val' worden gelokt. "Je ziet nog steeds een eenrichtingsverkeerbord, dat je richting het Radiopleintje en dus een mogelijke boete stuurt." Het stoort Jaspers vooral dat automobilisten niet eerder gewaarschuwd worden of dat er een uitzonderingsregel onder dat eenrichtingsverkeerbord staat. "Ik ben heel benieuwd hoeveel boetes in september uitgeschreven worden. Ik zat daar laatst op het terras en veel Belgische automobilisten lieten zich foppen." Bekijk in de onderstaande video de verkeerssituatie: