Floor werd bijna blind door een ei maar doet nu de oogarts versteld staan

Het gaat onvoorstelbaar goed met het oog van Floor (16) uit Tilburg. In juli gooiden onbekenden een ei tegen zijn oog waardoor hij mogelijk blind zou blijven aan één kant. "Bij de laatste controle was de oogarts verbaasd over zijn herstel", vertelt moeder Chantal. "Hij heeft nog wat problemen maar die zullen helemaal verdwijnen."

Floor fietste eind juli terug na een bezoek aan de Tilburgse kermis. Vanaf een tegemoetkomende brommer werd vanuit het niets een ei gegooid. "Dat raakte zijn oog. Waar ik aanvankelijk dacht dat het wel mee zou vallen, want hoe hard kan een ei zijn? Zijn we toch maar even naar een oogarts gegaan die vertelde dat hij met wat pech nooit meer zou zien door dat oog."

"Het gaat helemaal goed komen met de schade aan het oog."

De wereld van Floor stortte op dat moment in. Zijn toekomst werd ineens onzeker. Zo wilde hij graag naar de politieacademie maar daar word je niet aangenomen als je aan één oog blind bent. De oogarts hoopte destijds dat de schade beperkt bleef tot slechter zien of wat wazig zien. "Bij de laatste controle vertelde de oogarts dat het oog helemaal goed gaat komen", vertelt Chantal. "Ongelofelijk wat een herstelvermogen een jong lichaam heeft", zei de arts nog.

"Rechtdoor ziet hij prima, zijwaarts is het nog wazig."