Bossche advocaat over die ene zaak die hem niet losliet: de flatmoord

De Rosmalense flatmoord was misschien wel de zaak van zijn leven voor advocaat Pieter van der Kruijs uit Den Bosch. Jarenlang zette hij zich in om de zaak opnieuw voor de rechter te krijgen. Toen dat lukte, liet Van der Kruijs, die al jaren met pensioen is, zich speciaal opnieuw beëdigen. Nog één keer trok hij zijn toga aan. Hij wilde zijn cliënt, de inmiddels 64-jarige Rob B., ook nu bijstaan.

Sandra Kagie Geschreven door