Veghel gelooft nog in Frits van Eerd: 'Dit loopt met een sisser af'

Trots wapperen de Jumbo vlaggen bij de Jumbo Foodstore aan de Noordkade in Veghel. De luxe winkel is het vlaggenschip van de supermarktketen die in Veghel haar thuisbasis heeft. Wie langs de Zuid-Willemsvaart de Brabantse industriestad in rijdt, ziet kilometers lang kantoren en distributiecentra van de supermarktketen van de familie van Eerd.

"De media blazen alles op", zegt een vrouw die net boodschappen heeft gedaan bij de supermarkt. Zij gelooft in de onschuld van Jumbo-topman Frits van Eerd, ook al was er dinsdag een inval van de politie en FIOD in zijn huis en zou hij zelfs een nacht in de cel hebben doorgebracht. "We weten nog zo weinig, eerst maar eens afwachten", is de reactie van de meeste klanten in Veghel.

"Je verwacht niet dat iemand met zoveel geld, gaat witwassen."

"Ik heb gehoord dat de supermarkt er niets mee te maken heeft", zegt een man. "Maar ik ben toch wel benieuwd wat Frits van Eerd nou precies heeft gedaan", zegt een man. Verbaasd is hij wel: "Je verwacht toch niet van iemand met zoveel geld dat hij gaat witwassen natuurlijk." Al is Jumbo er zelf niet bij betrokken, het geeft wel een smet op de naam, denkt hij. Overigens is de man, ongeacht de uitkomst, niet van plan om Jumbo te gaan verruilen voor een andere supermarkt. Een andere man die voor de winkel staat te schuilen voor de regen is heel uitgesproken over de in opspraak geraakte Jumbo topman: "Ik vind het heel klote, dat Frits in een kwaad daglicht wordt gesteld. Als je met vreemde mensen werkt, is het altijd oppassen geblazen." De man is overtuigd van de onschuld van Frits: "De kans dat hij iets fout heeft gedaan is nul komma nul en dat geldt voor de hele familie van Eerd, ik wens ze heel veel succes."

"Er is nog helemaal niets bewezen."