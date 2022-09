Megabrand bij aanmaakblokjesfabriek: te weinig schuim uit blussysteem

De grote brand bij aanmaakjeblokjesfabriek Fire-Up in Oisterwijk in juni van dit jaar is waarschijnlijk ontstaan door broei. Dat blijkt uit het onderzoek dat is gedaan naar de brand. De reden dat die broei een enorme uitslaande brand kon worden, is waarschijnlijk het automatische blussysteem: daar kwam te weinig schuim uit.

Dat die broei bij de aanmaakblokjesfabriek ontstond, heeft verschillende oorzaken, staat in het rapport dat is gemaakt door Kappetijn Safety Specialists:

Er wordt gewezen op het oliemengsel dat gebruikt wordt,

het (te) dicht op elkaar stapelen van de tabletten van aanmaakblokjes,

het isolerende houten plaatmateriaal en een gebrek aan koeling.

Maar dat die broei kon uitgroeien tot een enorme brand, heeft te maken met het lichtschuimsysteem. Dat is een automatisch brandblussysteem waarbij een ruimte heel snel gevuld moet kunnen worden met een synthetisch schuim. Maar in het geval van Fire-Up werkte dat niet goed. "De installatie kon wel wat schuim produceren, maar lang niet zoveel lichtschuim als nodig was", staat in het rapport.

Daarnaast is het de vraag of het systeem goed genoeg had kunnen werken. Het is volgens het onderzoeksrapport niet duidelijk of zo'n lichtschuimsysteem wel werkt bij een broeibrand. Of dat bij zo'n brand nodig is dat de broeiende stapel handmatig uit elkaar wordt getrokken om de boel te blussen.

Uitbreiding voorkomen

De brandweer kon door het falende systeem niets anders doen dan het magazijn laten afbranden en proberen te voorkomen dat de aangrenzende ruimtes ook in brand zouden vliegen en het vuur zich verder zou verspreiden.

Het was niet de eerste keer dat er brand uitbrak bij Fire-Up. Bij omwonenden in de buurt was er dan ook behoorlijk wat onrust, over alweer een brand. Toch had de gemeente geen reden om op basis van het bestemmingsplan Fire-Up te verbieden zich op die plek te vestigen. Ook nu is daar nog geen formele reden voor, zo staat in het rapport te lezen.

Vanuit de lucht was goed te zien hoe verwoestend de brand was: