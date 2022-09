Jumbo bevestigt afwezigheid Frits van Eerd vanwege witwasonderzoek

Topman Frits van Eerd is afwezig bij Jumbo, dat stelt de supermarktketen donderdagavond in een persverklaring. Het directieteam van de supermarktketen verzorgt de dagelijkse bedrijfsvoering, meldt de Jumbo.

"Jumbo heeft zojuist kennisgenomen van de berichtgeving van het Openbaar Ministerie (OM) met een update over haar onderzoek." Zo stelt de supermarktketen in een verklaring. "Uit deze berichtgeving blijkt dat de verhoren op dit moment nog niet zijn afgerond."

Inval

Van Eerd werd dinsdag volgens bronnen opgepakt tijdens een inval in zijn huis in Heeswijk-Dinther. Medewerkers van de FIOD namen vervolgens dozen vol documenten in beslag. In totaal werden dinsdagochtend negen mensen aangehouden. Het gaat om verdachten uit Brabant en Drenthe. Acht van hen zitten, in ieder geval tot vrijdag, nog vast

Donderdag besloot het OM namelijk om acht verdachten in het grootschalige witwasonderzoek nog drie dagen vast te houden. Dit besluit wordt vrijdag getoetst door de rechter-commissaris. Ook kunnen de advocaten van de verdachten dan nog bezwaar maken.

De inval in Heeswijk-Dinther was onderdeel van een groot witwasonderzoek. Het witwassen gebeurde via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport. Daarnaast is er een verdenking van btw-fraude in de autohandel.

'Afwezig'

Zowel Jumbo als het OM wilden eerder niet bevestigen dat de topman vastzit in het kader van het witwasonderzoek. "In het kader van het onderzoek worden ook vragen gesteld aan Frits van Eerd", was het enige dat de supermarktketen erover wilde zeggen.

Dat wordt nu aangevuld met het statement dat Van Eerd niet aan het werk is. "Gedurende zijn afwezigheid is de dagelijkse bedrijfsvoering van Jumbo gewaarborgd door het directieteam."

Verder wil de supermarktketen geen mededelingen doen.

LEES OOK:

Inval bij Jumbo-topman Frits van Eerd: acht verdachten blijven vastzitten

'Jumbo-topman Frits van Eerd zit vast als verdachte in witwasonderzoek'

Inval in huis Jumbo-topman Frits van Eerd onderdeel groot witwasonderzoek