John de Bever met zijn realityserie bij laatste drie Gouden Televizier-Ring

De realityserie De Bevers is een van de drie genomineerden voor de Gouden Televizier-Ring. Mede dankzij de campage van Omroep Brabant-radioprogramma WAKKER! wist John de Bever veel extra stemmen te trekken. Naast De Bevers dat wordt uitgezonden op RTL5 zijn ook Even Tot Hier (BNNVARA) en Het Jachtseizoen (SBS6) genomineerd.

Campagne Het Omroep Brabant-radioprogramma WAKKER! startte een heuse campagne voor de realitysoap van John de Bever. Volgens radiopresentator Koen Wijn is het 'heel logisch' om campagne te voeren voor John: “John is een vriend van de show en voor vrienden zet je een stap extra."

Het realityprogramma van John en zijn man Kees Stevens op RTL5 is een ware hit. Het is zo'n succes dat inmiddels opnames plaatsvinden voor een tweede seizoen.

De Gouden Televizier-Ring is de belangrijkste televisieprijs van Nederland. Het zijn de tv-kijkers die door te stemmen, bepalen wie de Ring verdient.

Eerder kondigde De Bever al aan een groot feest te geven als zijn programma bij de laatste drie genomineerden zij komen en hij naar het gala mag. De afgelopen weken werden er campagnevideo's opgenomen en zelfs billboards langs de snelweg geplaatst om mensen te laten stemmen op De Bevers.

Waardering

Het Gouden Televizier-Ring Gala is op 6 oktober in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Daar wordt de uiteindelijke winnaar bekendgemaakt. "Ik denk dat De Bevers echt kans maken. Ze zijn heel normaal en worden daardoor erg gewaardeerd", vertelde Koen Wijn eerder.

Mocht John de Bever met de Ring naar huis gaan, dan blijft het niet alleen bij het sierraad. Dan kan er ook een afspraak gemaakt worden bij de tattooshop. De zanger laat dan goed vriend Johan Derksen, zijn man en manager Kees en ons radioprogramma WAKKER! op zijn bovenarm zetten.

Omroep Brabant feliciteerde De Bevers met hun nominatie voor de top drie. Dat zie je in de video bovenin.

