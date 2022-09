PSV neemt per direct afscheid van technisch directeur John de Jong

John de Jong vertrekt bij PSV. De club heeft vrijdagavond afscheid genomen van de technisch directeur. De 45-jarige De Jong verlengde in mei vorig jaar zijn contract bij PSV nog tot de zomer van 2024.

Aanleiding voor het vertrek is de voorbije transferperiode. De raad van commissarissen, onder leiding van voorzitter Robert van der Wallen, had uit financieel oogpunt graag gezien dat PSV Cody Gakpo of Ibrahim Sangaré had verkocht. PSV kon dat geld, na het mislopen van het hoofdtoernooi van de Champions League, goed gebruiken.

Gakpo stond aan het begin van de transferperiode in de belangstelling van Manchester United, maar de Engelse club werd niet concreet. Southampton en Leeds United werden dat kort voor het sluiten van de markt wel, maar Gakpo besloot in Eindhoven te blijven. Dat deed de Oranje-international onder meer nadat hij had gesproken met Louis van Gaal. De bondscoach vond het, met het oog op het WK, niet verstandig om op een laat moment alsnog van club te wisselen. Ook Sangaré bleef bij PSV. De Jong begon in de zomer van 2018 als technisch manager van PSV, als vervanger van de naar Everton vertrokken Marcel Brands. De 60-jarige Brands keerde onlangs terug bij PSV. In de rol van algemeen directeur volgde hij Toon Gerbrands op. Brands stond, vanwege zijn lange staat van dienst als technisch directeur en vele contacten, De Jong de voorbije periode wel veel bij als het om transfers ging.

"Er is een vertrouwensbreuk ontstaan."

"Ik heb na een hectische laatste week van de transferwindow een evaluatie gehad met de raad van commissarissen", vertelt Brands. "Daaruit is naar voren gekomen dat er bij de rvc unaniem een vertrouwensbreuk is ontstaan met betrekking tot het functioneren van De Jong. De directie is voortdurend een eenheid gebleven, maar voor John persoonlijk is het een reden geweest om na te denken over zijn toekomst. Na enkele dagen bedenktijd heeft John aangegeven dat er voor hem een onmisbare vorm van back-up is weggevallen." Brands en commercieel directeur Frans Janssen blijven wel aan PSV verbonden. Voor De Jong komt er een einde aan een hele lange periode bij PSV. Als speler stond hij van 2000 tot 2008 onder contract bij de Eindhovenaren. Daarna trad hij bij de club toe tot het scoutingsteam. Van 2013 tot 2018 was De Jong hoofdscout.

"Elke beslissing deze zomer had draagvlak van de hele directie."