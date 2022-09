'PSV breekt op korte termijn met technisch directeur John de Jong'

Het lijkt erop dat de dagen van John de Jong (45) als technisch directeur bij PSV geteld zijn. De club zou om meerdere redenen afscheid willen nemen volgens het Eindhovens Dagblad en Voetbal International. Zo wordt hem onder meer verweten dat hij de verkoop van Cody Gakpo blokkeerde aan het eind van de afgelopen transferperiode.

De Jong zou ook deels verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat PSV sportief geen echte vooruitgang boekt. Hoewel de technisch directeur nog niet weg is bij de club, lijkt dat slecht een kwestie van tijd te zijn. De Jong heeft nog een contract in Eindhoven tot medio 2024.

Cody Gakpo

Na de transferperiode zou de raad van commissarissen hem hebben laten weten dat hij niet meer lang zijn functie kan vervullen, melden bronnen aan het ED en VI. Bij de commissarissen zou vooral weerstand tegen hem zijn ontstaan omdat hij Cody Gakpo niet wilde verkopen. Ook al zouden directeur Marcel Brands en commercieel directeur Frans Janssen de technisch directeur gesteund hebben in dit besluit. Maar zij hoeven van de raad van commissarissen niet weg.

Opvallend is dat voetbalcommissaris Hans van Breukelen de technisch directeur niet zou willen laten vallen. Een vertrek van De Jong gaat PSV ook flink wat geld kosten omdat zijn contract afgekocht moet worden dat zo'n twee jaar loopt.

Opvolger

Volgens ingewijden denkt PSV al aan een opvolger voor John de Jong. Frank Arnesen zou in beeld zijn om het stokje over te nemen. Een niet geheel onlogische keuze gezien zijn netwerk.

Arnesen nam pas nog afscheid bij Feyenoord en heeft daarnaast ook een PSV-verleden. Van 1994 tot en met 2004 was hij al technisch eindverantwoordelijke bij PSV.

Verrast

John de Jong zou zelf verrast zijn door zijn aanstaande vertrek. Hij wilde Cody Gakpo graag in Eindhoven houden en voelde zich daarin gesteund door de rest van de directie. Ook de supporters van PSV lieten wekenlang blijken dat ze de aanvaller niet kwijt wilden.

Alleen financieel gezien was de verkoop van Gakpo de club erg goed uitgekomen. PSV staat er niet heel slecht voor, maar door het missen van de Champions League is er eigenlijk een toptransfer nodig om dit jaar geen rode cijfers te hoeven schrijven. Het verkopen van Gakpo had dat probleem direct opgelost.

