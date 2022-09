112-nieuws: gewonde bij botsing A58 • opa en kleinzoon vissen vuurwapens op

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

09.12 Rijstrook A17 halfuur dicht De linkerrijstrook van de A17 van Roosendaal richting Dordrecht was van negen uur tot halftien afgesloten bij knooppunt Klaverpolder na een ongeluk. Dit leidde rond kwart over negen tot een drie kilometer lange file vanaf Zevenbergen.

08.15 Gewonde bij botsing A58 Bij een botsing tussen twee auto's op de A58 van Breda richting Tilburg is dinsdagochtend iemand gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond acht uur bij Bavel. Vanwege dit ongeluk werd de weg van kwart over acht tot negen uur afgesloten. Dit leidde rond kwart voor negen tot een acht kilometer lange file vanaf knooppunt Galder. Het verkeer werd bij Bavel over de vluchtstrook geleid. Rond negen uur werd de weg weer vrijgegeven. Een bergingsbedrijf takelde auto's na de botsing op de A58 bij Bavel (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision).

07.38 Ongeluk op A27 Vanwege een ongeluk met meerdere auto's werd de A27 van Breda richting Gorinchem rond kwart over zeven afgesloten bij knooppunt Hooipolder. Dit leidde rond kwart over acht tot een negen kilometer lange file vanaf Breda-Noord, goed voor anderhalf uur vertraging. De ANWB adviseerde om te rijden via Den Bosch of Rotterdam. Rond negen uur werd de weg weer vrijgegeven.

07.15 File door trekkers op A29 bij Willemstad Op de A29 tussen Willemstad en de Haringvlietbrug staat een file richting Rotterdam door tractoren die op de snelweg rijden. Rond kwart over zeven krijg je te maken met zo'n drie kilometer file wanneer je vanuit Bergen op Zoom richting Rotterdam wil, meldt de ANWB. Boeren hebben aangekondigd vandaag op Prinsjesdag te gaan demonstreren. Ook rond Den Haag zijn boeren op de weg gesignaleerd, meldde de politie eerder vanochtend. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel afgegeven voor het centrum vanwege de boerenprotesten. Vanwege ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde en veiligheid op Prinsjesdag is een noodbevel van kracht in het centrum van Den Haag. Boeren die met hun trekkers willen demonstreren in de stad, worden teruggestuurd en indien nodig vanaf de stadsgrens naar elders geleid.

22.55 Katten beschoten, één overleden In Eersel en omstreken zijn de afgelopen week diverse katten beschoten met een luchtbuks. De politie heeft hierover meldingen ontvangen. Eén kat was zo ernstig gewond dat een arts het dier moest laten inslapen. Een andere kat, die ook onder vuur was genomen, moet mogelijk een oog missen. LEES OOK: Kat dodelijk geraakt met luchtbuks: 'Stop met schieten!'