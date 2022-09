112-nieuws: gewonde bij steekpartij • hond van appartementencomplex gegooid

13.05

Aan het Gertrudisoord in Prinsenbeek is dinsdagmiddag een man gewond geraakt bij een vechtpartij. De politie werd rond kwart over twaalf gewaarschuwd omdat het slachtoffer onder meer was gestoken met een mes. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel. De verdachte is een bekende van de politie. Hij is 45 jaar oud, licht getint, heeft kort zwart haar, een sikje en een ringbaardje. Hij heeft een zwart jack aan en draagt een zwarte rugtas.