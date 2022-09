112-nieuws: verdachte steekpartij aangehouden • hond van flat gegooid

15.06

De man die ervan verdacht wordt dat hij rond het middaguur een andere man met een mes stak aan het Gertrudisoord in Prinsenbeek is rond halfdrie dinsdagmiddag aangehouden. Dit gebeurde in de wijk Haagse Beemden in Breda Hij is vastgezet in een cellencomplex. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel. Over zijn toestand is niets bekendgemaakt. De verdachte is een bekende van de politie.