Bijna helft Brabanders wil geen gedwongen locatie azc in eigen gemeente

Brabanders zitten niet te wachten op de komst van een asielzoekerscentrum (azc) in hun gemeente als de landelijke overheid dat afdwingt. Bijna 48 procent van de respondenten uit onze provincie heeft er bezwaar tegen als het kabinet een locatie in hun gemeente aanwijst, 38 procent vindt het prima en bijna 14 procent heeft er geen mening over.

Dat blijkt uit onderzoek van het Kieskompas onder ongeveer 9000 Nederlanders in de eerste twee weken van september. Omdat er een tekort aan opvangplaatsen is, kan de overheid locaties aanwijzen.

In Friesland hebben de minste mensen bezwaar tegen de komst van een gedwongen azc in hun eigen gemeente. 52,6 procent van de inwoners heeft hier geen problemen mee. Ook in de provincies Noord-Holland (51,2 procent) en Gelderland (50,1 procent) mag er van meer dan de helft van de bevolking een azc in eigen gemeente komen.

Brabanders zijn dus minder ruimhartig. Opvallend is dat ook in Overijssel, waar demonstraties waren in de gemeente Tubbergen na het aanwijzen van een azc, slechts 42 procent van de bevolking tegen een aangewezen azc-locatie is.

Jongeren versus ouderen

Jongeren hebben minder vaak bezwaar tegen een azc in hun gemeente dan ouderen. Van de jeugd vindt 54 procent het niet erg als het kabinet een locatie in hun gemeente aanwijst. Onder 65-plussers is dat 44 procent. Vrouwen hebben minder vaak bezwaar tegen een door het kabinet opgelegd azc dan mannen, zo blijkt uit de landelijke data.

Een uitsplitsing naar gemeentes in Brabant hebben de onderzoekers niet gemaakt.