81-jarige vrouw 's nachts thuis overvallen: celstraffen voor zes daders

De zes verdachten van de woningoverval bij een 81-jarige vrouw in Duizel in 2020 hebben van de rechtbank een celstraf tot 6 jaar gekregen. Een 26-jarige man uit Veldhoven heeft de langste celstraf gekregen, de vijf medeverdachten krijgen zes maanden tot 4,5 jaar in de cel.

De rechtbank oordeelde dat het 81-jarige slachtoffer niet alleen van haar spullen werd beroofd, maar ook van haar gevoel van veiligheid en vertrouwen. De overval vond 's nachts plaats en de vrouw in hulpeloze toestand achtergelaten. De overvallers bonden haar vast met tiewraps en namen haar telefoon mee zodat ze geen alarm kon slaan.

Verschillende rollen

De Veldhovenaar wordt gezien als hoofdverdachte en brein achter de overval. Vandaar de hogere straf. Hij moet nu ook nog een half jaar voorwaardelijk uitzitten, die hij kreeg in een andere zaak. Alle daders moeten naast de celstraffen gezamenlijk 10.000 euro aan de vrouw betalen.

Vier verdachten hebben na de overval op verschillende plekken in Eindhoven geprobeerd om te pinnen met de pinpas van het slachtoffer. Toen dat niet lukte, nam een van de verdachten contact op met de hoofdverdachte om te vragen waar ze het nog meer konden proberen.

Op weg naar die plek kregen ze een stopteken van de politie die bezig was met een controle. De verdachten sloegen op de vlucht en vlakbij een camping in Valkenswaard verloor de bestuurder de macht over het stuur en botste tegen een elektriciteitskast. De politie kon twee vluchtende verdachten aanhouden. De anderen kwamen later in beeld.

De voorbereiding

Op een camping in Valkenswaard kwamen de mannen in september 2020 bij elkaar:

De 26-jarige Veldhovenaar

Een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats

Een 26-jarige man die in België woont

Een 23-jarige man uit Valkenswaard

Een 22-jarige man die in Duitsland woont

Een 23-jarige man uit Monster in Zuid-Holland

Daar kwam de hoofdverdachte met de tip dat bij de oma van zijn toenmalige vriendin geld te halen was.

De Velhovenaar reed met twee anderen in een busje naar de woning in Duizel voor een voorverkenning. Terug op de camping werden de rollen verdeeld. Kort na middernacht gingen vier verdachten naar het huis van het slachtoffer in Duizel.

Slaapkamer

De man uit Valkenswaard bleef buiten wachten en de anderen openden een raam, gingen naar binnen en vonden de 81-jarige vrouw in de slaapkamer. Een van de verdachten dreigde met een vuurwapen en riep dat hij geld en goud wilde. Het slachtoffer werd gedwongen haar pincode te geven. Op haar laptop hebben de verdachten het pinlimiet verhoogd.

Het huis van de vrouw werd volledig overhoop getrokken en de verdachten vertrokken uiteindelijk met de bankpas van het slachtoffer, haar pincode, 50 euro contant, een tablet en telefoons.

LEES OOK:

Vrouw (81) overvallen en vastgebonden: jaren cel geëist tegen groep mannen

Weer aanhouding voor woningoverval in Duizel, in totaal zes verdachten

Weer twee mannen opgepakt voor woningoverval in Duizel