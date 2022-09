Weer meer coronabesmettingen, maar viroloog vreest geen overvolle ic's

Viroloog Jean-Luc Murk van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg is niet nog bezorgd door het stijgende aantal coronabesmettingen. "Een recordaantal Nederlanders heeft al corona gehad en dat biedt toch een zekere bescherming. Dat stelt mij een beetje gerust ten opzichte van de vorige winters."

Ondank alle positieve signalen zijn er ook een hoop onzekere factoren. Dat maakt het volgens Murk lastig om met zekerheid te zeggen dat alles goed komt.

Het is bijvoorbeeld onzeker hoeveel effect de vaccinaties van vorig jaar en begin dit jaar nog hebben. "Het is bij veel mensen lang geleden dat ze hun laatste vaccinatie hebben gehad. Dat zorgt voor een minder krachtige afweerreactie en een grotere kans op ziek worden."

Het zijn volgens de viroloog twee 'tegengestelde bewegingen' en het is nog even de vraag of de bescherming door een eerdere coronabesmetting, opweegt tegen de afnemende bescherming van een vaccinatie. "Want als tien procent van de bevolking ziek thuis zit, hebben we toch ook een probleem." Als hij kijkt naar de huidige ontwikkelingen, verwacht hij niet dat het zover komt, maar zeker weten doet hij het niet.