'Grote sommen geld gevonden bij verdachten in witwaszaak Frits van Eerd'

In het onderzoek rond de witwaszaak waarin ook Jumbo-topman Frits van Eerd verdachte is, zijn 'grote bedragen aan contant geld in beslag genomen'. Dat zegt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM) na berichtgeving van De Telegraaf.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie wil enkel tegen de krant bevestigen dat er grote sommen geld gevonden zijn, maar wil niet kwijt of het geld bij Van Eerd is gevonden.

Invallen

Dat is gebeurd tijdens de invallen twee weken geleden in Drenthe, Groningen en dus ook Brabant. Ook bij het huis van Jumbo-topman Frits van Eerd in Heeswijk-Dinther was een inval. Hij werd opgepakt en is nog verdachte in de zaak.

Het witwassen gebeurde volgens het Openbaar Ministerie via onroerendgoedtransacties, autohandel, contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcrosssport.

Ook is er mogelijk sprake van btw-fraude in de autohandel. In totaal werden negen verdachten opgepakt. Het gaat om zeven inwoners uit Drenthe en twee uit Brabant, onder wie dus Van Eerd. Die zijn allemaal vrij maar nog wel verdachte.

Hoofdverdachte en Jumbo-topman

Hoofdverdachte Theo Eggens uit het Drentse Gasteren is een bekende in de motorcrosswereld. Hij gaf in het verleden leiding aan een motorcrossteam waarvan Jumbo sponsor was. Hij bracht coureurs die een geldschieter zochten in contact met Frits van Eerd. De topman van Jumbo is groot liefhebber van motorsport.