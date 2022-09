Allemaal aan de stamppot? Met deze tips kook je betaalbaar én lekker

Met de torenhoge prijzen in de supermarkten is het steeds meer een uitdaging om iedere dag weer iets betaalbaars en gezonds op tafel te zetten. Want hoe maak je een maaltijd die niet al te duur is en toch voedzaam? We vragen twee experts die dagelijks met eten bezig zijn om een aantal tips.

Boodschappen doen, het is een noodzakelijk kwaad maar tegenwoordig is er geen bal meer aan. Verse vis kost al gauw een tientje, een potje pindakaas bijna 4,50 euro en wie gezond wil snacken wordt al helemaal niet blij van een komkommer met het prijskaartje van een euro. Het Voedingscentrum wijst ons op budgetkoken, dan kies je voor recepten met minder dure ingrediënten. Als je de juiste keuze maakt, kan dit aan de kassa echt schelen. Het Voedingscentrum heeft daarom op haar website recepten met goedkope ingrediënten. "We hebben budgetrecepten gemaakt van 2,20 euro per persoon. We proberen de komende tijd recepten te maken die zelfs nog lager uitkomen. Want ook wij zien dat het lastig is om gezond te koken terwijl alles duurder wordt," vertelt Liesbeth Velema van het Voedingscentrum.

De Eindhovense Sandra Koopmans is maker van www.leukerecepten.nl, een site met maandelijks 3,5 miljoen bezoekers. Ze maakt dagelijks recepten en tegenwoordig ook met het oog op de portemonnee. Ze merkt dat recepten met dure ingrediënten zoals vis tegenwoordig minder bekeken worden op haar site. Goedkopere recepten zoals chili con carne zijn steeds meer in trek. Wat zijn gezonde gerechten die niet per se duur hoeven te zijn? “Een stamppotje doet het altijd goed. Aardappelen zijn relatief goedkoop, al helemaal als je ze groot inkoopt. Dat geldt ook voor wortels of diepvriesspinazie, die prijzen zijn nog te overzien.”

Maar ook het gebruik van peulvruchten zoals kikkererwten, linzen en bonen raadt ze aan. Ze zijn niet duur en een bron van eiwitten en ijzer, vertelt Sandra. "En ze vullen erg goed. Daar kun je een Mexicaans recept op los laten, zoals chili con carne, burritos of wraps. Peulvruchten zijn een goede vleesvervanger en dat bespaart kosten.” De prijs van rijst is ook te overzien en je kunt er restjes groenten in verwerken. "Maak eens nasi met een gebakken eitje. Als je groenten ongesneden koopt, bespaar je geld. Ze blijven in hun geheel langer goed dan wanneer ze al gesneden zijn. Ter vergelijking: voor 150 gram gesneden uien betaal je 1,29 euro en voor een kilo ongesneden uien maar 0,89 cent.” Ook het gebruik van diepvriesgroenten en fruit beveelt ze aan, want dat is vaak goedkoper dan vers uit het schap. “Ze zijn op z’n verst als ze worden ingevroren. Ideaal voor warme bereidingen. Denk bijvoorbeeld aan een pastagerecht met erwtjes uit de diepvries. Als je groenten en fruit toch vers koopt, koop ze dan zoveel mogelijk van het seizoen. Dat is vaak goedkoper dan wanneer ze van ver komen."

