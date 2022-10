112-nieuws: gewonde bij steekpartij • uitwijkende auto belandt in sloot

00.30

In een huis aan de Belgerdenseweg in Vlierden is maandagavond rond elf uur een man lichtgewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie is de man in verwarde en agressieve toestand thuisgekomen. In het huis is een opstootje ontstaan. Daarbij liepen twee medebewoners lichte verwondingen op. Zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Om de agressieve man tegen zichzelf te beschermen is hij geboeid meegenomen naar het ziekenhuis. De man was maandag niet aanspreekbaar, vandaag wordt hij opnieuw verhoord.