112-nieuws: kat gedumpt in rugzak • geen treinen tussen Den Bosch en Oss

13.31

De politie heeft dinsdag tien mannen en drie vrouwen opgepakt in een onderzoek naar witwassen en valsheid in geschrifte onder leiding van het Openbaar Ministerie Zeeland West-Brabant. De verdachten zouden crimineel geld, dat verdiend werd in de drugshandel, hebben witgewassen via de handel in onder andere luxe horloges. De horloges dienden als betaalmiddel of als onderpand, aldus de politie.

De politie heeft dinsdag drie woningen in Moordrecht, Barendrecht en Rotterdam doorzocht en een bedrijfspand in Berkel en Rodenrijs. Luxe horloges, kostbare sieraden, dure merktassen, een auto, een vuurwapen met munitie en geld en administratie zijn in beslag genomen. De verdachten zitten in verzekering.