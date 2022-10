Mannen die zeker 10 vrouwen tot prostitutie dwongen blijven vastzitten

De twee hoofdverdachten in het onderzoek naar onder meer gedwongen prostitutie en mensenhandel in Brabant, blijven langer vastzitten. Ze hoopten dinsdagmiddag vrij te komen tot hun rechtszaak inhoudelijk wordt behandeld. De rechtbank in Den Bosch ging daar niet in mee. De mannen, die negen maanden vast zitten, blijven langer in voorarrest. Het tweetal zou onder meer actief zijn geweest in Eindhoven en Helmond.

Zeker tien kwetsbare vrouwen werden volgens het Openbaar Ministerie (OM) van augustus 2021 tot februari 2022 gedwongen tot prostitutie. De slachtoffers werkten als escort in hotels, auto's, maar ook vanuit woningen. Dat gebeurde in bijvoorbeeld Eindhoven, maar het werkgebied liep volgens justitie van Zeeland tot aan Oost-Nederland.

Kwetsbare vrouwen

Achter de gedwongen prostitutie zat een goed georganiseerde bende, waarin iedereen verschillende taken had. De groep maakte vooral misbruik van vrouwen die het al moeilijk hadden. Sommige slachtoffers werden zelfs geronseld via de hulpverlening, maar ook via datingsites of de prostitutie waarin ze soms al actief waren.

De vrouwen hadden meer dan eens geen verblijfsvergunning, vaste woon- of verblijfplaats of hadden een drugsverslaving. Dat maakte ze een makkelijke prooi voor de bende. Ook omdat de slachtoffers weinig kans hadden op normale inkomsten, maar wel geld nodig hadden om te overleven of hun verslaving te betalen.

Bakken met geld

Ze zouden werken voor een 38-jarige Eindhovenaar. Volgens de officier van justitie is hij de leider van de bende. Hij wordt verdacht van tweemaal mensenhandel, oplichting, witwassen en het leiden van een criminele organisatie. De man zou ongeveer tweederde van de inkomsten van de slachtoffers ingehouden hebben en zo bakken met geld verdiend hebben.

In februari van dit jaar werd hij al opgepakt samen met nog zes andere verdachten. Inmiddels zijn vijf van hen alweer op vrije voeten. Ook zijn partner is een van de verdachten. Zij is vrijgelaten omdat ze op het punt van bevallen stond. Ze wordt verdacht van oplichting via seksdatingwebsites en de daaruit volgende dates met oudere mannen.

Verkrachting

De andere hoofverdachte is een man van 33 uit Helmond. Ook hij zit al sinds februari in voorarrest en is 'de geweldenaar' van de bende volgens het OM. Hij maakte vijf slachtoffers en wordt verdacht van tweemaal mensenhandel, driemaal poging tot zware mishandeling, deelname aan een criminele organisatie, bedreiging en bovenal, verkrachting.

De Helmonder is psychologisch en psychiatrisch onderzocht, maar een heldere diagnose ontbreekt nog omdat hij te weinig inzicht geeft. De man zou onder meer zijn slachtoffers en hun naasten bedreigd hebben terwijl hij ze de keel dicht kneep en ook seksuele handelingen verrichtte. Als hij schuldig wordt bevonden, volgt een jarenlange celstraf.

Vaders

Beiden verdachten zitten al negen maanden in voorarrest. Hun advocaten willen dat ze hun inhoudelijke rechtszaak in vrijheid kunnen afwachten. De Eindhovense hoofdverdachte is net opnieuw vader geworden. Zijn partner en medeverdachte reist nu elke week vier uur naar de gevangenis voor een kort bezoek. Verder wil hij ze financieel helpen.

De Helmondse verdachte wil graag vrijkomen omdat hij anders diep in de schulden dreigt te komen. Ook wil hij zijn vader helpen, die niet meer op de markt kan staan door ziekte.

Getuigen

Dat de verdachten zo lang in voorarrest zitten, komt vooral omdat het onderzoek nog niet is afgerond. Daarnaast moeten er door de advocaten van de verdachten nog tientallen getuigen gehoord worden. Dat wordt een hele klus. Want die zijn moeilijk bereikbaar, willen soms niet gehoord worden en hebben niet altijd een vaste verblijfplaats.

Daardoor kan het nog maanden tot misschien wel een jaar duren voordat de zaak echt behandeld wordt. Wat het openbaar ministerie betreft blijven de twee mannen tot die tijd vastzitten. De rechtbank gaat daar vooralsnog in mee omdat de kans te groot is dat de mannen opnieuw de fout in gaan.

LEES OOK:

Kwetsbare vrouwen gedwongen tot prostitutie: 7 verdachten opgepakt

Eindhovens stel zou kwetsbare vrouwen hebben gedwongen tot prostitutie