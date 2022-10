112-nieuws: mysterieus kruis gevonden • auto ramt paal bij tankstation

22.00

In een al jaren lopend onderzoek naar witwaspraktijken is gisteren een 50-jarige Bosschenaar opgepakt. De man is een van de dertien verdachten die op verschillende plekken in Nederland werden aangehouden. De dertien worden ervan verdacht crimineel geld te hebben witgewassen via de handel in luxe horloges. Het geld zou zijn verdiend met drugshandel.

Het merendeel van de verdachten komt uit de regio Rotterdam. Het is niet duidelijk welke rol de Bosschenaar heeft gespeeld en wat zijn aandeel is in de zaak.

