Rellen bij FC Den Bosch - TOP Oss: twee mannen opgepakt

De politie heeft twee mannen opgepakt voor hun rol bij de rellen tijdens de voetbalwedstrijd tussen FC Den Bosch en TOP Oss. De verdachten zijn 37 jaar oud en komen uit Den Bosch en Vlijmen.

Tijdens het duel op 17 september braken meerdere vechtpartijen uit. Ook pleegden de relschoppers massaal vernielingen en richtten zij hun agressie op politieagenten en stewards.

Een van de stewards werd mishandeld en liep een hoofdwond op. Twee agenten raakten lichtgewond en de ME werd bekogeld met stenen en fakkels.

Gebiedsverbod

Beide mannen worden verdacht van openlijke geweldpleging en de Vlijmenaar ook van de mishandeling van een agent. Het Openbaar Ministerie legde beide mannen een meldplicht en een gebiedsverbod op. Daardoor mogen ze bij wedstrijden van FC Den Bosch en TOP Oss niet in de buurt van het stadion komen.

Volgens de politie is het onderzoek nog in volle gang en volgen er waarschijnlijk nog meer aanhoudingen.



Stadionverbod

Eerder werd al bekend dat aanhangers van TOP Oss die na de ongeregeldheden werden opgepakt een stadionverbod krijgen. Bovendien worden de derby's de komende drie jaar zonder uitsupporters gespeeld.



Een deel van de Bossche aanhang was afgelopen zaterdag opnieuw betrokken bij rellen. Toen ging het mis in het duel met Willem II.

