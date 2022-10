Remkes betreurt misverstand over lijst van piekbelasters

Johan Remkes betreurt dat er een misverstand is ontstaan over een lijst van boerenbedrijven die de meeste stikstof uitstoten, zogenoemde piekbelasters. Remkes adviseerde in zijn vorige week verschenen rapport om de stikstofuitstoot van de 500 tot 600 grootste piekbelasters zo snel mogelijk te beëindigen.

In het tv-programma Buitenhof zei Remkes zondag dat het ministerie van Landbouw over zo'n lijst met piekbelasters zou beschikken. Minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof zei dinsdag dat op haar ministerie niet zo'n lijst aanwezig is.

"Ik verkeerde ten onrechte in de veronderstelling dat er een lijst was van piekbelasters, zoals bedoeld in het rapport. Als de minister aangeeft dat dat niet het geval is dan heeft zij volkomen gelijk, want dat zal afhankelijk zijn van nog te maken keuzes door het kabinet. Ik betreur het misverstand dat hierover is ontstaan door mijn uitspraken", liet Remkes vervolgens weten.

Het kabinet komt vrijdag met een eerste reactie op het rapport van de 'onafhankelijke gespreksleider' Remkes.

