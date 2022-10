Voetbalrellen in Eindhoven: drie agenten gewond, vijf mensen opgepakt

Drie agenten zijn donderdagavond lichtgewond geraakt bij rellen in de binnenstad in Eindhoven, voorafgaand aan de wedstrijd van PSV tegen FC Zürich. Fans van de Zwitserse club gooiden met terrasstoelen van diverse cafés en zochten de confrontatie met de politie.

De agenten hoefden niet naar het ziekenhuis en konden hun werk snel hervatten, aldus de politie. De Mobiele Eenheid was preventief aanwezig in de binnenstad en kon zo ingrijpen toen het misging. Vier supporters van FC Zürich werden aangehouden voor openbare ordeverstoring. Een PSV-supporter werd tijdens de wedstrijd buiten het stadion aangehouden voor dezelfde overtreding.

Eerder sprak de woordvoerder van de politie meerdere keren over een 'gemoedelijke avond'. De wedstrijd van PSV, die met 5-0 gewonnen werd, startte om negen uur 's avonds. Supporters van FC Zürich verzamelden zich al rond vier uur 's middags op de Markt, waar ze flink tekeer gingen. Die onrust zou ontstaan zijn nadat een van de supporters door de politie werd aangehouden.

Stoelen door de lucht

Op social media gingen al snel videobeelden rond waarop te zien was dat er stoelen door de lucht vlogen en tafels naar de ME werden gegooid. Het overdekte winkelcentrum Heuvel ging dicht, de ME haalde fietsen weg en de horeca op de Markt sloot de deuren. De ME zette de toegangswegen naar de Markt af en sloot de hooligans uiteindelijk in.

De fans zijn vlak voor de wedstrijd door de politie naar het stadion begeleid. Een klein deel van de fans belandde in het uitvak, het merendeel van de aanhang stond buiten bij het Philips Stadion. Die supporters hebben de wedstrijd niet meer gezien.

De supporters hielden op de Markt flink huis.