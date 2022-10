112-nieuws: fietsster ernstig gewond na ongeval • bosbrand in Waalre

14.30

In een kamer van het migrantenhotel aan de IBC-weg in Best is zondag een zwaargewonde man gevonden. Het lijkt erop dat hij slachtoffer is geworden van een steekpartij. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd, de politie doet onderzoek. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen. Hulpdiensten zijn in het verleden al vaker uitgerukt naar het betreffende hotel.