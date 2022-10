112-nieuws: man crasht met auto • zwaargewonde na botsing

04.30

Een automobilist is zaterdagnacht op de Beethovenlaan in Drunen gecrasht. Dat gebeurde op de kruising met de Statenlaan. De bestuurder raakte met zijn auto eerst enkele paaltjes en kwam zo'n honderdvijftig meter verder tot stilstand. Een van de paaltjes had de motor geraakt waardoor er een olie op het wegdek terechtkwam. De auto was ook zwaar beschadigd. Ambulancebroeders onderzochten de jonge bestuurder. Het is niet duidelijk of hij ook mee naar het ziekenhuis is gegaan.