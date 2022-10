Jouw aangifte blijft langer liggen door het toegenomen voetbalgeweld

Cijfers heeft woordvoerder Maarten Brink van de politievakbond ACP niet paraat, maar gevoelsmatig is het aantal gewelddadige voetbalincidenten opnieuw toegenomen. Vorig seizoen gaf de KNVB al aan met cijfers dat corona het voetbalgeweld is toegenomen. "Het lijkt nu wel ieder weekend raak", zegt Maarten Brink. "Dit heeft niks meer met voetbal te maken."

Dat er zaterdag in Best 47 hooligans van FC Utrecht zijn aangehouden die uit waren op een confrontatie met PSV-fans is de politievakbondsman niet ontgaan.

"Dan hebben we nog geluk gehad dat we daarmee een vechtpartij hebben voorkomen want anders was de impact voor agenten op straat nog groter geweest. Zeker als er ME aan te pas komt, gaat dit ten koste van het gewone politiewerk."

Uitstellen

De ME bestaat uit gewone agenten die hun dagelijkse werk moeten uitstellen als ze in actie komen als ME'er. "Denk aan de centralist, de rechercheur, de wijkagent", zegt Maarten Brink.

"Neem nou die 47 aanhoudingen. Die mensen worden verhoord. Hun identiteit wordt gecontroleerd. Er moet onderzoek worden gedaan. Camerabeelden gecontroleerd en dossiers aangelegd. Dit kost tijd en gaat ten koste van andere zaken."

Het politiewerk staat al lange tijd onder druk. Deze extra inzet van agenten tijdens ongeregeldheden door voetbalvandalen vergroot de werkdruk voor de politie. "Aangiften blijven langer liggen of worden niet in behandeling genomen. Onderzoeken laten langer op zich wachten en er is minder blauw op straat. Dit gaat de burger merken."

Geen supporters meer

Een oplossing voor het geweld rondom voetbalwedstrijden heeft de vakbondsman ook niet. "Je ziet nu al dat steeds meer clubs besluiten om geen supporters meer mee te nemen naar risicowedstrijden. Dat maakt inderdaad de kans kleiner dat het misgaat. Aan de andere kant zie je dat relschoppers elkaar ook opzoeken zonder wedstrijd. Zoals ik al zei: het heeft niks meer met voetbal te maken. "

