112-nieuws: auto botst tegen boom • uur vertraging op A2

6.31

Op de Schootsedijk in Sint-Oedenrode is een man met zijn bestelauto van de weg geraakt en tegen een boom tot stilstand gekomen. Volgens een wijkagent was er niemand anders bij het ongeluk betrokken. De bestuurder van de wagen, een man van 52, raakte niet gewond. Hij was na een bocht in de berm terecht gekomen. Een bergingsbedrijf moest er aan te pas komen om de wagen op te ruimen. Het ongeval gebeurde rond tien voor zes.