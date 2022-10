112-nieuws: viertal opgepakt voor fraude • familie Hebe blij met steun

12.00

Bij een steekpartij in een huis aan de Bisschop Godschalkstraat in Tilburg is dinsdagochtend een dode gevallen. Het is nog niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat. De politie heeft een man aangehouden. Wat er zich in het huis heeft afgespeeld, is nog niet duidelijk. Forensische specialisten van de politie doen onderzoek naar de toedracht van de steekpartij.