Zoektocht naar drugs en bewijzen van witwassen gaat door

Het woonwagenkamp aan de Brestlaan in Eindhoven lijkt wel omsingeld (foto: SQ Vision Mediaprodukties). De inzet was enorm (foto: SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige 1/2 Het woonwagenkamp aan de Brestlaan in Eindhoven lijkt wel omsingeld (foto: SQ Vision Mediaprodukties).

De politie gaat deze dinsdag in samenwerking met onder meer Defensie verder met haar zoektocht naar drugs en bewijzen voor witwassen van crimineel geld. Onder meer in Eindhoven begon maandag in alle vroegte een enorme actie, waarbij ruim duizend mensen zijn ingezet, wat heel bijzonder is. Op die eerste dag zijn negen verdachten aangehouden en werden auto's, drugs, geld, wapens en munitie in beslag genomen.

Ook elders in Brabant en daarbuiten waren maandag invallen. De locaties waar de acties plaatsvonden, waren woonwagenkampjes aan de Castiliëlaan, de Heezerweg en de Brestlaan en enkele 'burgerhuizen' in Eindhoven, een garagebedrijf in Best en een groothandel in Oeffelt. Maar er zouden ook op andere plekken huiszoekingen zijn geweest. Het onderzoek richt zich op de grootschalige productie van en de handel in synthetische drugs en het witwassen van crimineel geld. Bij de actie werkt de politie samen met de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Belastingdienst, Defensie en andere specialisten. Ook worden speurhonden ingezet.