AMBER Alert? Dit is wat je moet weten

De 10-jarige, meervoudig beperkte Hebe uit Vught wordt sinds maandagavond samen met haar begeleider Sanne vermist. De politie sloeg meteen groot alarm en liet dinsdagochtend een AMBER Alert uitgaan. Sindsdien is er een grote zoektocht gaande. Waarom, wanneer en hoe vaak wordt een AMBER Alert verstuurd?

1. Wat is een AMBER Alert?

De politie stuurt altijd een AMBER Alert als een vermist kind in levensgevaar is. Sinds 2021 wordt de melding verstuurd via de Burgernet-app. Ook via (landelijke) media en social media wordt de informatie gedeeld. Ook wordt de AMBER Alert gedeeld op matrixborden boven snelwegen en digitale schermen bij trein- en busstations, op vliegvelden, bij winkels en tankstations.

2. Wanneer wordt een AMBER Alert verstuurd?

De politie stuurt niet gelijk bij elke vermissing van een kind een AMBER Alert. De achtergronden van een vermissing kunnen verschillen. Daarnaast heeft de politie meerdere mogelijkheden om vermiste mensen op te kunnen sporen. Blijkt een kind in levensgevaar te zijn, dan besluit de politie om een AMBER Alert te versturen.

3. Hoe vaak wordt een AMBER Alert verstuurd?

Volgens de politie gaan er per jaar gemiddeld twee landelijke en acht regionale alerts uit. Voor zover bekend is er voor drie Brabantse kinderen een AMBER Alert uitgegaan. Naast Hebe werd ook voor de vermissingen Hannah (2018) en Celine (2020) een alert verstuurd.

4. Wat is het bereik van AMBER Alert?

AMBER Alerts worden massaal gedeeld op Facebook, Instagram, geretweet op Twitter of gezien op tv, grote schermen, snelwegborden en reclamemasten. In totaal worden meer dan twaalf miljoen mensen bereikt. In de Burgernet-app zijn onder het kopje AMBER Alert posters te downloaden om te verspreiden wanneer een kind is vermist. Daardoor kan het bereik nóg groter worden.

5. Wat moet ik doen als ik een vermist kind zie?

Waarschuw meteen de politie. Dat kan via de opsporingslijn: 0800-6070. Kom niet zelf in actie. maar laat het aan professionals over. In het algemeen lopen negen van de tien AMBER Alerts goed af.

5. Waarom heet het eigenlijk een AMBER Alert?

Het AMBER Alert is vernoemd naar het Amerikaanse meisje Amber Hagerman, die in 1996 op negenjarige leeftijd werd ontvoerd en vermoord. Naar aanleiding van die zaak werd in Amerika een AMBER Alert ingevoerd, eerst in verschillende staten en daarna ook landelijk. In navolging daarvan is het Amber Alert ook in verschillende andere landen ontwikkeld en ingevoerd.

LEES OOK:

AMBER Alert voor vermiste Hebe (10) en haar begeleidster Sanne

Vermiste Celine werd gevonden dankzij een Amber Alert: 6 vragen en antwoorden

AMBER Alert voor ontvoerde baby Eersel, politie vermoedt dat ouders haar meenamen

Amber Alert voor vermiste Celine (15) die bij onbekende man in de auto stapte