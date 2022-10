Auto Sanne en Hebe geborgen, onderzoek naar toedracht duurt nog dagen

23.30

Vrijwilligersorganisatie Search and Rescue Nederland (SAR), die hielp in de zoektocht naar Hebe en Sanne, spreekt van een doemscenario waar niemand op gehoopt had.

SAR Nederland was woensdagavond nog aan het zoeken, maar niet in de omgeving waar de auto is gevonden. "Ik denk dat het voor iedereen geldt dat er toch een stukje verslagenheid heerst", aldus een woordvoerder van de vrijwilligersorganisatie. "Dit is niet waar we op hadden gehoopt."