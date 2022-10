Herdenkingsplek voor omgekomen Hebe: 'Ze was een vrolijk meisje'

Bij het Hebehuis in Vught worden donderdag de eerste bloemen gelegd bij een herdenkingsplek voor de overleden Hebe. Mensen die hun medeleven willen betuigen, komen langs bij de plek om het meisje te herdenken.

Het Hebehuis is gevestigd in het gebouw De Groene Beuk, waar ook een huisartsenpraktijk zit. Boven de huisartsenpraktijk zitten appartementen en het Hebehuis. Het is een huis waar het meisje de nodige zorg kreeg. Bij de herdenkingsplek hangen ook foto's van Hebe samen met haar begeleidster Sanne.