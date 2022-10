112-nieuws: beloning voor tip kippendumper • avondspits al snel druk

17.50

Pech voor de mensen die vanuit Eindhoven op de snelweg A2 op weg zijn naar Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel staat een file van 7 kilometer wat een vertraging van bijna 50 minuten met zich meebrengt. Oorzaak is een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Ook elders in Brabant is het druk op de snelwegen. Zo kampen weggebruikers op de A58 tussen Breda-West en Rucphen met een extra reistijd van een kwartier. Hier is een file van 8 kilometer ontstaan.

Volgens een woordvoerder van de ANWB is het aantal filekilometers vergelijkbaar met dezelfde periode vorig jaar. "Dit hadden we verwacht bij de wisseling van de herfstvakantie, wanneer het ene deel van het land terugkomt en het andere deel vertrekt", zegt een woordvoerder. Er waren volgens de ANWB verder geen bijzonderheden zoals grote ongelukken.