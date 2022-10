112-nieuws: beloning voor tip kippendumper • motorrijder gewond na botsing

In dit liveblog hebben we je deze vrijdag op de hoogte gehouden van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Redactie Geschreven door

Liveblog

12.09 Duikers onderzoeken water bij knooppunt Empel Bij het knooppunt Empel bij Den Bosch, waar woensdagavond de overleden Hebe (10) en Sanne (26) werden gevonden, vindt vrijdagochtend opnieuw onderzoek plaats. De politie is met meerdere duikers aanwezig om het achterliggende water bij het knooppunt uit te kammen. "Het gaat om een vervolgonderzoek, maar meer kunnen we niet melden", vertelt een woordvoerder. De linkerrijstrook van de A59 is afgesloten. LEES OOK: Ongeval Hebe en Sanne: politieduikers kammen water uit bij knooppunt Empel

09.39 Ongeval op de N65 Op de N65 tussen Vught en Helvoirt zijn vrijdagochtend twee auto's op elkaar gebotst. Het ongeval gebeurde richting Tilburg. De weg werd korte tijd afgezet. Er vielen geen gewonden. Foto: SQ Vision.

08.51 Beloning voor gouden tip kippendumper In een bos bij Bergen op Zoom zijn vorige week ruim dertig kippen en kuikens gedumpt. Een grote meerderheid is inmiddels gevangen maar voor zeker dertien zijdehoenders kwam de redding te laat. Comité Dierennoodhulp looft een beloning van 250 euro uit voor de gouden tip die leidt naar de dader. Volgens het comité woont de dader waarschijnlijk in de omgeving. Boswachter Erik de Jonge ontdekte de dieren vorige week vrijdag na een melding. Hij durfde de kippen niet meteen te vangen vanwege de heersende vogelgriep. LEES OOK: Tientallen kippen en kuikens gedumpt in het bos: 'Wat een harteloze knurft' De loslopende kippen gaan in de klaarstaande kisten (foto: Erik de Jonge)

08.14 Motorrijder gewond na botsing Een motorrijder is vrijdagochtend op de Jan Mertenslaan in Dongen met een auto gebotst. De auto kwam uit de Sint Josephstraat en zag de motorrijder over het hoofd. De motorrijder raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Foto: SQ Vision.

07.15 file na ongeluk op A65 Op de A65 bij Den Bosch is vrijdagochtend in de richting van Tilburg een ongeluk gebeurd. Op de hoogte van Helvoirt zijn twee rijstroken afgesloten. Achter het ongeluk staat een file. Het verkeer heeft een vertraging van ongeveer twintig minuten.

07.00 Weer treinen tussen Roosendaal en Bergen op Zoom Op het traject tussen Roosendaal en Bergen op Zoom rijden vanaf zeven uur weer treinen. Dat meldt de NS. De schade aan spoor is weer verholpen. Eerder deze week botste op een spoorwegovergang in Bergen op Zoom een trein tegen een bus die stilstond op het spoor. Daardoor raakte het spoor beschadigd en was er enkele dagen geen treinverkeer mogelijk. Foto: Christian Traets / SQ Vision. LEES OOK:

Bus doormidden na botsing met trein, ravage enorm

01.00 Overval op woning in Helmond, bewoner aangehouden De bewoners van een huis aan het Hollandhof in Helmond zijn donderdagnacht overvallen. Het zou gaan om twee overvallers. Duo was bewapend met een 'langwerpig voorwerp'. De bewoonster werd bedreigd en omver geduwd. De daders gingen er met een onbekende buit vandoor. Voor het onderzoek doorzochten agenten het huis en een auto. Een van de andere bewoners is aangehouden. Hij wordt verdacht van het bezit van verdovende middelen en is meegenomen naar het bureau. Volgens de politie staat de aanhouding los van de overval. De politie verspreidde nog een signalement van beide overvallers:

Overvaller 1: ca. 1.75m lang, slank en mannelijk postuur, jonge mannelijke stem.

Overvaller 2: kleiner, slank postuur, jonge mannelijke stem. Beiden waren volledig donker gekleed en droegen zwarte bivakmutsen en zwarte handschoenen.

Wachten op privacy instellingen... Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision

20.10 Auto's botsen in Rijen Op het Raadhuisplein in Rijen zijn donderdag aan het begin van de avond twee auto’s tegen elkaar gebotst. Eén van de inzittenden werd in een ambulance nagekeken, maar het slachtoffer hoefde niet naar een ziekenhuis. Een deel van het Raadhuisplein was een tijdje afgesloten voor het verkeer vanwege de afwikkeling van het ongeluk. Een bergingsbedrijf heeft beide beschadigde auto’s getakeld en afgevoerd. De beschadigde auto's (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision Mediaprodukties).