112-nieuws: beloning voor tip kippendumper • ruim 90.000 euro aan boetes

Er zijn donderdag ruim 250 automobilisten bekeurd in Brabant en Zeeland die waren afgeleid tijdens het autorijden. Veel van hen hielden een telefoon vast. In totaal kwam de politie tot ruim 90.000 euro aan boetes. De politie deelde de boetes uit in Tilburg, Breda en in Bergen op Zoom. Ook in Vlissingen werd een deel van de boetes uitgedeeld.

Veel van de overtredingen werden geconstateerd door de politie met een zogeheten monocam. Die slimme camera constateerde op de A58 bij Bavel 83 overtredingen en op de A4 bij Bergen op Zoom 60 overtredingen.