112-nieuws: overval op huis in Helmond • motorrijder gewond na botsing

01.00

De bewoners van een huis aan het Hollandhof in Helmond zijn donderdagnacht overvallen. Het zou gaan om twee overvallers. Duo was bewapend met een 'langwerpig voorwerp'. Bij de overval is niemand gewond geraakt. Of er iets is buitgemaakt wil de politie vanwege het onderzoek niet zeggen.

Voor het onderzoek doorzochten agenten het huis en een auto. Een van de bewoners is aangehouden en mee naar het bureau genomen. Waarom hij is aangehouden is onbekend. Volgens de politie staat de aanhouding los van de overval.

De politie verspreidde nog een signalement van beide overvallers:

Overvaller 1: ca. 1.75m lang, slank en mannelijk postuur, jonge mannelijke stem.

Overvaller 2: kleiner, slank postuur, jonge mannelijke stem.

Beiden waren volledig donker gekleed en droegen zwarte bivakmutsen en zwarte handschoenen.