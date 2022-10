112-nieuws: overval tankstation Steenbergen • Boerenbond Drunen overvallen

19.20

Een man heeft vrijdagavond een tankstation in Steenbergen overvallen. Hij bedreigde een medewerker met een mes en ging er uiteindelijk zonder buit vandoor. De medewerker raakte niet gewond. De politie is direct met een 'flinke zoekactie' begonnen, zo meldt een woordvoerder. Ook zullen camerabeelden worden bekeken. Het gaat om het AVIA-tankstation aan de Nassaulaan. De overval werd om twintig over zeven gemeld.

De dader is een licht getinte man van ongeveer 1,70 meter. Hij droeg een zwarte jas met capuchon, een spijkerbroek en zwarte schoenen met witte tinten. Hij sprak Nederlands met een accent. De man is op een fiets gevlucht. In een Burgernet-melding wordt geadviseerd de man niet te benaderen, maar wel de politie te bellen.