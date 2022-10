112-nieuws: man klemgereden na achtervolging • vrouw (62) van tas beroofd

11.20

Een 24-jarige man uit Bergen op Zoom is opgepakt na een politieachtervolging van 20 kilometer op de snelweg. Dit gebeurde in nacht van zaterdag op zondag op de A58 in Vlissingen. Hij is uiteindelijk klemgereden.

Camera's die automatisch kentekenplaten herkennen, gaven aan dat de man in de auto zat zonder geldig rijbewijs. Agenten gaven hem op de snelweg bij Heinkenszand een volgteken, maar de bestuurder ging er vandoor richting Vlissingen. Twintig kilometer verderop werd hij door meerdere politieauto's klemgereden en opgepakt. Zijn auto is in beslag genomen, omdat de man niet voor het eerst werd aangehouden. Eenmaal op het politiebureau weigerde hij mee te werken aan een bloedproef.