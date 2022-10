Verliefde Annette: 'Ik vind Hans geweldig met of zonder paarden'

Het boer zoekt vrouw koppel Hans en Annette zijn nog steeds dol op elkaar na de eerste maanden samenwonen. "Ik ben stapel op Hans, niet om wat hij heeft maar om wie hij is", zegt Annette terwijl ze Hans een kus op de wang geeft. "Ik ook op jou", klinkt het wat opgelaten uit mond van Hans.

Deze beelden van het verliefde stel in Strijbeek zijn te vinden op de site van boer zoekt vrouw. De programmamakers waren benieuwd of het hart van beiden nog steeds sneller klopt voor elkaar.

'Paardenmeisje'

Tijdens opnamen voor het tv-programma werd mij gevraagd of ik een 'paardenmeisje' was", vertelt Annette. "Ik was verbaasd. Want ik heb destijds een brief geschreven aan Hans en niet aan de dieren die hij heeft. Het maakt mij niet uit of hij paarden, varkens of koeien heeft", legt Annette uit.

