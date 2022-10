112-nieuws: situatie beschoten man kritiek • vrouw gewond door wespensteek

06.53

Op de Generaal Pattonstraat in Helmond is vrijdagnacht iemand bedreigd met een vuurwapen en beroofd. Het slachtoffer moest geld en een telefoon afgeven. Dit gebeurde rond halfvier. Het slachtoffer waarschuwde de politie en die kon later in de nacht in een huis vier mensen aanhouden. Een van de aangehouden verdachten werd al langere tijd door de politie gezocht. In dit huis werd de telefoon van het slachtoffer teruggevonden, evenals een vuurwapen met munitie en een grote hoeveelheid hennep. Het vuurwapen en de hennep zijn in beslag genomen.