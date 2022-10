112-nieuws: bom uit WO II gevonden • arrestatieteam haalt man uit huis

01.31

Er is zondagnacht een overval gepleegd zijn in het Play World Casino aan de Kerkstraat in Made. Er zou volgens de politie sprake zijn van drie gewapende daders. Of zij iets hebben buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Er is niemand gewond geraakt. De recherche stelt een onderzoek in.

