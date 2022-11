112-nieuws: Auto ramt lichtmast in Tilburg • waterlek in Oosterhout

13.45

De politie heeft een 41-jarige man uit Eindhoven aangehouden in verband met een groot onderzoek naar drugslabs. De man meldde zich dinsdag op het politiebureau. Het onderzoek is nog in volle gang.

Op 17 oktober werden negen verdachten aangehouden bij een grote drugsactie in Eindhoven. Ook werden er wapens en drugs gevonden. De politie deed invallen op tientallen plekken in Brabant. Bij het onderzoek werden ruim duizend mensen ingezet. Het onderzoek richt zich op de grootschalige productie van en de handel in synthetische drugs en het witwassen van crimineel vermogen.

