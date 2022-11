112-nieuws: autobrand Roosendaal • brand in appartement Eindhoven

20.46

In een appartement aan de Egelstraat in Eindhoven heeft een felle brand gewoed. De brand brak uit in de keuken. Al snel sloegen de vlammen uit het appartement. Er is iemand naar het ziekenhuis gebracht. Een deel van de flat is ontruimd. In de flat hangt veel rook. Ruiten van het trappenhuis zijn kapot geslagen zodat de rook kan ontsnappen.