112-nieuws: bestuurder gewond na botsing tegen boom • winkeldief opgepakt

11.05

Een 60-jarige man zonder vast woon- of verblijfplaats is dinsdag door de politie aangehouden in een supermarkt aan de Moerwijk in Breda. Hij zou in een paar dagen tijd meerdere winkeldiefstallen hebben gepleegd.

Personeel van de supermarkt betrapte de man dinsdagmiddag. Uit camerabeelden bleek vervolgens dat de man de dagen daarvoor ook al dingen had gestolen uit de supermarkt. De diefstal van dinsdag zou de vierde keer in een paar dagen tijd zijn. De verdachte zit vast.