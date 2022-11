Levi (15) en zijn vrienden zijn verongelukt: 'Ik huil nog in mijn slaap'

Vier jonge tieners in een auto, een hoge snelheid, een verraderlijke bocht en een tegemoetkomende ambulance. De ravage die volgde kostte het leven aan de boezemvrienden Levi, Anthony en Elvis. Hun maat Kane overleefde het ongeluk op de Heeklaan in Helmond. Maandag 14 november is het een jaar geleden. Stiefvader Nick: "Ik word 's nachts nog wakker met natte ogen. Dan heb ik in mijn slaap weer gehuild."

Boksen had een centrale plek in het leven van het gezin. Levi trainde fanatiek met zijn vader, naast topboksers Peter Aerts en Nieky Holzken. De ouders van Levi laten vol trots foto’s en filmpjes uit de sportschool zien. “Moet je die spierballen zien. Hij was toen pas 14, he?”, zegt zijn moeder. De stiefvader vult aan: “Ik kijk nog altijd naar de andere boksers en dan zoek ik nog steeds naar Levi. Maar hij staat er niet meer tussen.”

In de huiskamer is een gedenkhoekje ingericht voor Levi, de enige zoon van Nick en Gienie. Een kast vol foto's houdt de herinneringen aan hem levend. Op de schouw, centraal in het hoekje, staat de urn van Levi, in de vorm van een bokshandschoen.

Na het ongeluk werd in de auto een fles lachgas gevonden. Het is onduidelijk of de jongens iets gebruikt hebben. Maar de ouders van Levi weten zeker van niet. “Hij was zich aan het voorbereiden op zijn eerste bokswedstrijd. Hij moest niks van alcohol en drugs hebben." Nick ergerde zich aan de reacties op internet. “Stelletje mongolen, stond er. Of: 'net goed'. Het was echt verschrikkelijk.”

Volgens de ouders was het een onbesuisde actie van vier jonge jongens. Ze waren pas 15 en 16 jaar oud en stapten zonder rijbewijs in een geleende auto. De ouders van Levi snappen er niks van. “Ik reed hem altijd overal naartoe”, zegt Gienie. Zo ook die avond voor het ongeluk. Ze zette haar zoon af bij het feestje van zijn neef in Strijp. “Ik had liever dat hij thuisbleef. Hij was ziek en was al bij de huisarts geweest. Maar hij wilde per se naar de verjaardag van zijn neef.”