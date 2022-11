112-nieuws: Automobilist scheurt door Etten-Leur • brand gedoofd

2.50

In de Kameelstraat in Breda is een auto in de nacht van zaterdag op zondag zwaar beschadigd door een brand. Het vuur brak tegen tien voor drie uit. De brandweer was snel ter plaatse maar kon niet voorkomen dat de auto zowel binnen als aan de voorzijde door de brand werd verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk. De politie sluit niets uit en ze is een onderzoek begonnen.