Brutale dieven slaan vaker toe: 7 opvallende diefstallen op een rij

Een pakketbezorger in Waalwijk is afgelopen vrijdag beroofd van zijn bus. De brutale dief stapte achter het stuur van de stilstaande bus toen de bezorger het pakketje afgaf. Dit is zeker niet de enige brutale diefstal in onze provincie dit jaar. Een overzicht.

Pizzapech

Nog zo’n bezorger uit Waalwijk die bedrogen uitkwam: in juni bracht een pizzabezorger een bestelling weg en liet hij de motor van zijn auto draaien. Ondertussen ging iemand er met het voertuig vandoor. Drie kwartier later werd de auto met de brutale dief erin teruggevonden in Kaatsheuvel. Bij zijn aanhouding probeerde hij nog te doen alsof hij zelf de pizzabezorger was, maar daar trapten de agenten niet in. Vloeibaar goud

Dat de prijzen aan de pomp dit jaar flink zijn gestegen, hebben we inmiddels wel gemerkt. De oplossing voor brutale dieven: haal de benzine of diesel uit stilstaande auto’s of vrachtwagens. Zo werd in maart dit jaar een Oekraïense vrachtwagenchauffeur bestolen van 400 liter diesel. Hoe de dief de diesel te pakken kreeg is niet bekend. Vaak gaat de dieseldiefstal gepaard met veel schade omdat er een gat in de tank wordt geboord.

De benzinetank van deze vrachtwagen werd leeggepompt door dieven.

Hongerige dieven

Een alerte buurtbewoner zag hoe een drietal midden in de nacht probeerde een frietkar te stelen. Ze probeerden de frietkar achter een auto te plaatsen en zo mee te slepen. De buurtbewoner belde de politie, die drie Roosendalers aanhield. De frietkar werd teruggegeven aan de eigenaar.

Archieffoto: Pikrepo

Verkeersborden gejat

Verkeersborden zijn regelmatig het slachtoffer van een dronken studentenavond. Een groep studenten in Geldrop maakte het de politie wel heel makkelijk: zij hadden een acht borden losgeschroefd en als trofeeën voor hun huis aan de muur gehangen. De dieven opsporen was zo geen moeilijke opgave meer. De studenten moesten de borden teruggeven en kwamen er verder met een waarschuwing vanaf.

De gestolen verkeersborden (foto: Wijkagent_geldrop_noord/Instagram).

Schapendiefstal

Drie schapen zijn afgelopen zomer weggehaald bij een schapenhouder uit Oss en in de kofferbak van een auto vervoerd. Tijdens een controle stuitte de Marechaussee op de beestjes. Vermoedelijk wilden de dieven de schapen hebben voor hun vlees. Bijendief

Een imker stond verbijsterd te kijken zaterdag, toen hij bij zijn moestuin aankwam: drie van zijn bijenkasten waren gestolen. Ook de bijenvolkjes die in de kasten leven zijn meegenomen. De imker uit Berlicum weet zeker dat het door een kenner is gebeurd: "De dieven hebben zelf materiaal meegenomen om de kasten af te sluiten, want mijn eigen spullen liggen er nog", vertelde hij later tegen Omroep Brabant. Bijen steel je overigens niet zomaar: als je geen imker bent kun je die kasten niet ongeschonden meenemen.

René van Blaricum ontdekte de diefstal zaterdagmorgen (foto: Imke van de Laar).

Diefstal vol vraagtekens

Een bijzondere diefstal: eerder deze week werd in Hilvarenbeek een zware, bronzen fontein met dolfijnen uit een achtertuin gejat. Het moet een hele operatie zijn geweest: ze knipten een heg open, verplaatsten een tuinkas en ook in de tuin zelf moesten ze flink wat dingen verslepen. En dan natuurlijk nog het enorme, zware beeld verslepen. Waarom, hoe en wie dit gedaan heeft, blijft nog een raadsel.

"Het moet een bekende zijn geweest die wist dat het veel geld waard was."